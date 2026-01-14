Это станет последней каплей терпения: Трамп сделал жесткое заявление о протестах в Иране

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал принять "очень решительные меры" в случае, если иранские власти начнут казнить антиправительственных протестующих на этой неделе. Об этом сообщает CBS News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы примем очень решительные меры. Если они сделают что-то подобное, мы примем очень решительные меры", — сказал Трамп в программе американского медиа.

Американский лидер также заявил, что ему известно о "довольно значительном количестве" людей, погибших в течение более двух недель демонстраций.

По источникам издания, по меньшей мере 12 тысяч, а возможно и более 20 тысяч человек сейчас считаются погибшими.

Глава Белого также советует иранским протестующим "захватывать институции" и фиксировать имена "убийц и обидчиков", которые, по его словам, "заплатят большую цену".

"Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят за это дорогой ценой. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих", — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Президент США таким образом собирается повлиять на власти Ирана, которые сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.



