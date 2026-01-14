logo

Это станет последней каплей терпения: Трамп сделал жесткое заявление о протестах в Иране
Это станет последней каплей терпения: Трамп сделал жесткое заявление о протестах в Иране

По меньшей мере 12 тысяч, а возможно и более 20 тысяч человек в Иране сейчас считаются погибшими

14 января 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал принять "очень решительные меры" в случае, если иранские власти начнут казнить антиправительственных протестующих на этой неделе. Об этом сообщает CBS News.

Это станет последней каплей терпения: Трамп сделал жесткое заявление о протестах в Иране

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы примем очень решительные меры. Если они сделают что-то подобное, мы примем очень решительные меры", — сказал Трамп в программе американского медиа.

Американский лидер также заявил, что ему известно о "довольно значительном количестве" людей, погибших в течение более двух недель демонстраций.

По источникам издания, по меньшей мере 12 тысяч, а возможно и более 20 тысяч человек сейчас считаются погибшими.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп обратился к иранцам с призывом продолжать протесты.

Глава Белого также советует иранским протестующим "захватывать институции" и фиксировать имена "убийц и обидчиков", которые, по его словам, "заплатят большую цену".                                                                                    

"Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят за это дорогой ценой. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих", — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Президент США таким образом собирается повлиять на власти Ирана, которые сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.




Источник: https://www.cbsnews.com/news/trump-warns-us-action-if-iran-hangs-protesters/
