Це стане останньою краплею терпіння: Трамп зробив жорстку заяву про протести в Ірані

Глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів" у разі, якщо іранська влада почне стратити антиурядових протестувальників цього тижня. Про це повідомляє CBS News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми вживемо дуже рішучих заходів. Якщо вони зроблять щось подібне, ми вживемо дуже рішучих заходів", — сказав Трамп у програмі американського медіа.

Американський лідер також заявив, що йому відомо про "досить значну кількість" людей, які загинули протягом більше двох тижнів демонстрацій.

За джерелами видання, щонайменше 12 тисяч, а можливо, і понад 20 тисяч людей зараз вважають загиблими.

Глава Білого також радить іранським протестувальникам "захоплювати інституції" та фіксувати імена "вбивць та кривдників", які, за його словами, "заплатять велику ціну".

"Запишіть імена вбивць і ґвалтівників. Вони заплатять за це дорогою ціною. Я скасував усі зустрічі з іранськими офіційними особами, поки не припиняться безглузді вбивства протестувальників", — написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США таким чином збирається вплинути на владу Ірану, яка зараз жорстоко придушує протести в країні. Раніше він обіцяв допомогти протестувальникам прямим втручанням.



