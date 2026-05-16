Це успіх: Трамп похвалився ліквідацією головного терориста

Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення одного з ключових лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава" під час спільної операції американських та нігерійських сил. Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому зазначив, що ліквідований Абу-Білал аль-Мінукі був другим за рангом командувачем ІДІЛ у світі і вважався "найактивнішим терористом у світі".

Дональд Трамп наголосив, що смерть бойовика "значно послабила" глобальні операції угруповання. Він також заявив, що аль-Мінукі більше не зможе "тероризувати народ Африки або допомагати планувати операції проти американців".

Окремо президент США подякував уряду Нігерії за співпрацю у проведенні військової операції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні зробив заяву, яка вже викликала резонанс навколо майбутнього Тайваню. Глава Білого дому наголосив, що не підтримує офіційного проголошення незалежності острова і має намір уникнути прямого конфлікту з Китаєм.

Виступаючи перед журналістами після завершення дводенного саміту, Трамп заявив, що не хоче ескалації навколо Тайваню та вважає загрозу війни вкрай небезпечною. За його словами, США не прагнуть військового зіткнення з КНР і зацікавлені у стабілізації відносин з Пекіном.

"Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність", — наголосив американський президент, коментуючи майбутнє Тайваню.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Дональд Трамп публічно підтримав резонансну заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що Сполучені Штати були "нацією в занепаді". Однак, за словами голови Білого дому, йдеться виключно про період президентства Джо Байдена та попередню адміністрацію демократів.



