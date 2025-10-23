logo

Это загоняет Путина в тупик: на Западе назвали шаг Трампа, который подкосит Россию

Sky News пишет о том, что нефтяные санкции США стали в мире для многих неожиданностью

23 октября 2025, 07:31
Автор:
Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа без громких анонсов ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России — "Роснефти" и "Лукойла", которые эксперты называют "двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля". Это настоящий "удар под дых" для военной экономики путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Это загоняет Путина в тупик: на Западе назвали шаг Трампа, который подкосит Россию

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского Министерства финансов, цель этих мер — "ослабить способность Кремля получать доходы для своей военной машины". В Вашингтоне считают, что нефть – это "кровоток" российской экономики, и новые санкции фактически "перекрывают этот кровоток".

Впрочем, даже в США признают, что такой шаг несет риски для глобального рынка. Ведь сжимая российский нефтяной сектор, президент сжимает грудь мирового рынка, считают в США. Рост цен на энергоносители может больно ударить и по самим США.

Стоит отметить, сам Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла". 

"Это огромные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы хотим, чтобы война закончилась. На прошлой неделе погибли тысячи солдат — и россиян, и украинцев. Это бессмысленно, и это должно прекратиться", – отметил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США определился с санкциями против России: сколько времени дали Путину.




Источник: https://news.sky.com/story/trumps-sanctions-are-no-slap-on-the-wrist-theyre-a-punch-to-the-gut-of-moscows-war-economy-13455563
