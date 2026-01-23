Это замечательно: какому шагу Путина обрадовался Трамп

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о намерении российского диктатора Владимира Путина оплатить взнос за членство в Совете мира за счет замороженных активов РФ. Свое мнение на этот счет Трамп высказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У Трампа спросили о возможности использования Путиным замороженных российских активов для финансирования своего вступления в Совет мира.

"Он (Путин – ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги – я имею в виду, если он использует свои деньги – это замечательно", – отметил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — недавно созданный Совет мира планируют задействовать не только на территории сектора Газа, но и в других регионах мира. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что среди приглашенных в "Совет мира" есть спорные личности, но они "влиятельны" и "умеют добиваться результатов". Так он прокомментировал предложение российскому диктатору Владимиру Путину присоединиться к совету. Об этом во время общения с журналистами в Давосе Трампа, на полях "Всемирного экономического форума".

"Мы хотим всех", — ответил глава Белого дома на вопрос, зачем приглашать Путина в "Совет мира".



