Это замечательно: какому шагу Путина обрадовался Трамп

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о намерении российского диктатора Владимира Путина оплатить взнос за членство в Совете мира за счет замороженных активов РФ. Свое мнение на этот счет Трамп высказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
У Трампа спросили о возможности использования Путиным замороженных российских активов для финансирования своего вступления в Совет мира.
