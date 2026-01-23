Це чудово: якому кроку Путіна зрадів Трамп

Рубрики
Президент США Дональд Трамп позитивно відгукнувся про намір російського диктатора Володимира Путіна сплатити внесок за членство у Раді миру за рахунок заморожених активів РФ. Свою думку щодо цього Трамп висловив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Трамп запитав про можливість використання Путіним заморожених російських активів для фінансування свого вступу до Ради миру.
