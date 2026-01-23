Це чудово: якому кроку Путіна зрадів Трамп

Президент США Дональд Трамп позитивно відгукнувся про намір російського диктатора Володимира Путіна сплатити внесок за членство у Раді миру за рахунок заморожених активів РФ. Свою думку щодо цього Трамп висловив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп запитав про можливість використання Путіним заморожених російських активів для фінансування свого вступу до Ради миру.

"Він (Путін – ред.) збирається приєднатися до Ради миру і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, і, використовуючи свої гроші – я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші – це чудово", – зазначив голова Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" – нещодавно створена Рада миру планують задіяти не лише на території сектору Газа, а й в інших регіонах світу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що серед запрошених до "Ради миру" є спірні особи, але вони "впливові" і "вміють добиватися результатів". Так він прокоментував пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну приєднатися до ради. Про це під час спілкування з журналістами у Давосі Трампа на полях "Всесвітнього економічного форуму".

"Ми хочемо всіх", — відповів глава Білого дому на запитання, навіщо запрошувати Путіна до "Ради миру".



