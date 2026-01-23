logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Це чудово: якому кроку Путіна зрадів Трамп
commentss НОВИНИ Всі новини

Це чудово: якому кроку Путіна зрадів Трамп

Трамп підтримав намір Путіна виділити $1 млрд для Ради миру із заморожених активів РФ

23 січня 2026, 06:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп позитивно відгукнувся про намір російського диктатора Володимира Путіна сплатити внесок за членство у Раді миру за рахунок заморожених активів РФ. Свою думку щодо цього Трамп висловив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Це чудово: якому кроку Путіна зрадів Трамп

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп запитав про можливість використання Путіним заморожених російських активів для фінансування свого вступу до Ради миру.

"Він (Путін – ред.) збирається приєднатися до Ради миру і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, і, використовуючи свої гроші – я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші – це чудово", – зазначив голова Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" – нещодавно створена Рада миру планують задіяти не лише на території сектору Газа, а й в інших регіонах світу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.                                                                                    

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що серед запрошених до "Ради миру" є спірні особи, але вони "впливові" і "вміють добиватися результатів". Так він прокоментував пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну приєднатися до ради. Про це під час спілкування з журналістами у Давосі Трампа на полях "Всесвітнього економічного форуму".

"Ми хочемо всіх", — відповів глава Білого дому на запитання, навіщо запрошувати Путіна до "Ради миру".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини