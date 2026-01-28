Фицо встревожен психическим состоянием Трампа после личной встречи: что говорят в Белом доме

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после личной встречи с президентом США Дональдом Трампом поделился с лидерами Европейского Союза серьезным беспокойством по поводу психологического состояния американского лидера. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов, осведомленных о ходе неформальных разговоров в Брюсселе.

Фицо был озабочен состоянием Трампа. Фото из открытых источников

По словам двух собеседников Politico, Фицо был озабочен "психологическим состоянием" Трампа и назвал его "опасным". По данным дипломатов, такое впечатление у словацкого премьера сложилось после личной встречи с Трампом 17 января в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Обсуждение оценок Фицо состоялось 22 января в кулуарах экстренного саммита ЕС в Брюсселе, созванного на фоне напряжения в трансатлантических отношениях после резонансных заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии. Дипломаты уточняют, что слова Фицо прозвучали во время неофициальной встречи отдельных лидеров и чиновников ЕС, а не в рамках формальных переговоров.

При этом ни один из собеседников Politico не присутствовал непосредственно на этом разговоре и не знает деталей того, что именно сказал Трамп, чтобы вызвать такую реакцию словацкого премьера.

В Белом доме заявления Фицо категорически отрицают. Пресс-секретарь администрации президента США Анна Келли назвала публикацию "совершенно фейковыми новостями", подчеркнув, что встреча в Мар-а-Лаго была "положительной и продуктивной".

