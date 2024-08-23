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Гаррис дала обещание по Украине и НАТО в случае избрания президентом США

Гаррис заверила, что в случае избрания президентом США, она будет твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Камала Гаррис пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжить оказывать поддержку Украине и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".

Гаррис дала обещание по Украине и НАТО в случае избрания президентом США

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images

В последний день национального съезда Демократической партии, после официального согласия баллотироваться в президенты, Гаррис в своей речи решительно выступила в защиту Украины и НАТО, раскритиковав прошлые комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа относительно войны в Украине.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", — заявила она.

Гаррис добавила, что за пять дней до полномасштабной войны она предупреждала президента Владимира Зеленского о вторжении России в Украину. Кроме того, она отметила, что помогла возглавить дипломатический ответ США, объединив "более 50 стран".

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Также издание "Комментарии" сообщало – возможное президентство Камалы Гаррис в США может стать шансом на перезагрузку отношений с Украиной, говорится в материале Politico.

В частности, издание отмечает, что многие представители Демократической партии подчеркивают, что политика президента Джо Байдена в отношении Украины в целом верна. Он продолжает поддерживать Украину, избегая при этом прямого конфликта с Россией. Однако, как отмечает издание, это не гарантирует успеха.

Одно из последствий такой тактики состоит в том, что политика США в отношении Украины все чаще подвергается влиянию со стороны Дональда Трампа, а не определяется Вашингтоном. Поддержка Трампом республиканцев, выступающих против предоставления дополнительной помощи Украине, привела к затягиванию голосования в Конгрессе. Кроме того, сейчас Трамп и его советники пытаются повлиять на определение сроков и условий окончания войны.



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