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Генерал США предположил, когда ВСУ зайдут в Крым

Ходжес прогнозирует, что к середине следующего года ВСУ зайдут в оккупированный Крым

сегодня, 20:47
Автор:

Лиля Воробьева
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Американский генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что Вооруженные силы Украины к середине следующего года войдут в оккупированный Россией Крым. Такое заявление бывший командующий армией США в Европе сделал во время интервью изданию LRT .

Генерал США предположил, когда ВСУ зайдут в Крым

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

Американский военный сделал оптимистичные прогнозы по продвижению украинской армии.

"Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — сказал американский генерал.

Кроме этого, Бен Ходжес заявил, что объявленная Путиным частичная мобилизация, доказывает, что глава Кремля находится в отчаянии. Следовательно, по мнению американского генерала, российская мобилизация не даст РФ в ближайшее время ожидаемых результатов. Ведь, чтобы подготовить мобилизованных россиян, нужно время.

А еще – Ходжес сомневается, что РФ сможет мобилизовать 300 тысяч мужчин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина назвали задачу-минимум по войне в Украине. Даже после проведения псевдореферендумов, российские войска будут продолжать боевые действия на территории Украины, имея целью захватить всю территорию Донецкой области. Рупор Кремля добавил, что задача-минимум — "освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Также "Комментарии" писали о том, что Шольц заявил, что Путин в отчаянии совершил очередную ошибку. Президент России Владимир Путин совершает ошибку за ошибкой. Он мог бы давно завершить войну в Украине, дав команду войскам покинуть территорию Украины и начать прямые переговоры с Киевом.



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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1786638/jav-generolas-kitu-metu-viduryje-ukrainos-kariuomene-bus-kryme
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