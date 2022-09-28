Генерал США предположил, когда ВСУ зайдут в Крым

Американский генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что Вооруженные силы Украины к середине следующего года войдут в оккупированный Россией Крым. Такое заявление бывший командующий армией США в Европе сделал во время интервью изданию LRT .

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

Американский военный сделал оптимистичные прогнозы по продвижению украинской армии.

"Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — сказал американский генерал.

Кроме этого, Бен Ходжес заявил, что объявленная Путиным частичная мобилизация, доказывает, что глава Кремля находится в отчаянии. Следовательно, по мнению американского генерала, российская мобилизация не даст РФ в ближайшее время ожидаемых результатов. Ведь, чтобы подготовить мобилизованных россиян, нужно время.

А еще – Ходжес сомневается, что РФ сможет мобилизовать 300 тысяч мужчин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина назвали задачу-минимум по войне в Украине. Даже после проведения псевдореферендумов, российские войска будут продолжать боевые действия на территории Украины, имея целью захватить всю территорию Донецкой области. Рупор Кремля добавил, что задача-минимум — "освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Также "Комментарии" писали о том, что Шольц заявил, что Путин в отчаянии совершил очередную ошибку. Президент России Владимир Путин совершает ошибку за ошибкой. Он мог бы давно завершить войну в Украине, дав команду войскам покинуть территорию Украины и начать прямые переговоры с Киевом.

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