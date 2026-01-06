Геополитический торг Путина с Трампом: Россия хочет Украину в обмен на Венесуэлу

Захват США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро стал серьезным ударом по геополитическим позициям Кремля в Латинской Америке. Владимир Путин фактически потерял одного из своих ключевых союзников вне постсоветского пространства. Однако в Москве все чаще звучит мнение, что это поражение может иметь и скрытые выгоды, если мир будет все более четко делиться на сферы влияния.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Операция США в Венесуэле прошла через восемь месяцев после того, как Путин публично объявил о стратегическом партнерстве с Мадуро. Это вызвало неоднозначную реакцию в России на действия США.

Часть националистов критикует Кремль за потерю союзника и сравнивает скорую операцию США с затяжной и кровавой войной России против Украины. Однако во властных кругах звучит более прагматичная оценка возрождения доктрины Монро и сфер влияния.

"Россия потеряла союзника в Латинской Америке. Но если это пример действия доктрины Монро Трампа, как это выглядит, то у России также есть своя собственная сфера влияния", — заявил высокопоставленный российский источник в комментарии Reuters.

Доктрина Монро — это провозглашенная в 1823 году политическая стратегия США, которая определяла Западное полушарие зоной их исключительных интересов и запрещала европейским государствам дальнейшую колонизацию или вмешательство в дела американских наций. Она базировалась на принципе "Америка для американцев". Однако обновленную доктрину Монро от Трампа можно толковать по-разному.

"То, что Трамп только что "украл" президента другой страны, показывает, что международного права фактически не существует. Есть только закон силы, но Россия это давно знает. Действительно ли Соединенные Штаты готовы признать доминирование России над бывшим Советским Союзом, или это просто потому, что Соединенные Штаты настолько сильны, что не потерпят никаких крупных государств?" – сказал бывший советник Кремля Сергей Марков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как военная операция США в Венесуэле дает новые возможности для Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин завидует Трампу. Что показало нападение США на Венесуэлу.