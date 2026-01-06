Геополитический торг Путина с Трампом: Россия хочет Украину в обмен на Венесуэлу

Рубрики
Захват США лидера Венесуэлы Николаса Мадуро стал серьезным ударом по геополитическим позициям Кремля в Латинской Америке. Владимир Путин фактически потерял одного из своих ключевых союзников вне постсоветского пространства. Однако в Москве все чаще звучит мнение, что это поражение может иметь и скрытые выгоды, если мир будет все более четко делиться на сферы влияния.
Операция США в Венесуэле прошла через восемь месяцев после того, как Путин публично объявил о стратегическом партнерстве с Мадуро. Это вызвало неоднозначную реакцию в России на действия США.
Часть националистов критикует Кремль за потерю союзника и сравнивает скорую операцию США с затяжной и кровавой войной России против Украины. Однако во властных кругах звучит более прагматичная оценка возрождения доктрины Монро и сфер влияния.
Доктрина Монро — это провозглашенная в 1823 году политическая стратегия США, которая определяла Западное полушарие зоной их исключительных интересов и запрещала европейским государствам дальнейшую колонизацию или вмешательство в дела американских наций. Она базировалась на принципе "Америка для американцев". Однако обновленную доктрину Монро от Трампа можно толковать по-разному.
