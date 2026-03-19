Министр обороны США Пит Гегсет подверг критике прошлую американскую военную помощь Украине, заявив, что боеприпасы и ресурсы Вашингтон должен прежде всего использовать для собственных нужд.

Пит Хэгсет. Фото: Fox News

Пит Гегсет выступил на брифинге, посвященном военным действиям Соединенные Штаты против Ирана. По словам главы Пентагона, Соединенным Штатам необходимо дополнительное финансирование для ведения военных операций против Ирана.

"200 миллиардов долларов… эта цифра может измениться. Чтобы уничтожать язычников, нужны деньги. Нам необходимо должное финансирование для того, что уже сделано, и для того, что, возможно, придется сделать в будущем", – сказал Гегсет.

Министр обороны также раскритиковал политику предыдущей администрации президента Джо Байдена, обвинив ее в значительном сокращении американских военных запасов из-за масштабных поставок вооружений Киеву.

"Мы все еще имеем дело с последствиями того, что создал Джо Байден – а именно истощением этих запасов. И вместо того чтобы направлять их нашей собственной армии, он отправлял их в Украину. Каждый раз, когда мы оглядываемся и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину". Наконец, мы считаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах", — сказал Гегсет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экспрезиденты США разоблачили новую ложь Трампа по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что глава разведки США Тулси Габбард оценила войну в Иране. Ее слова не понравятся Трампу.