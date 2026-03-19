Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр обороны США Пит Гегсет подверг критике прошлую американскую военную помощь Украине, заявив, что боеприпасы и ресурсы Вашингтон должен прежде всего использовать для собственных нужд.
Пит Хэгсет. Фото: Fox News
Пит Гегсет выступил на брифинге, посвященном военным действиям Соединенные Штаты против Ирана. По словам главы Пентагона, Соединенным Штатам необходимо дополнительное финансирование для ведения военных операций против Ирана.
Министр обороны также раскритиковал политику предыдущей администрации президента Джо Байдена, обвинив ее в значительном сокращении американских военных запасов из-за масштабных поставок вооружений Киеву.
