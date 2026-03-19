Глава розвідки США оцінила війну в Ірані: це не сподобається Трампу

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що після минулорічних ударів по іранських ядерних об’єктах влада в Ірані залишається при владі, хоча й зазнала суттєвого ослаблення. Таку оцінку вона озвучила під час слухань у Сенаті США, представляючи щорічний звіт розвідувального співтовариства про глобальні загрози.

Тулсі Габбард. Фото: AP

За словами Габбард, операція під назвою "Опівнічний молот", проведена торік, призвела до повної нейтралізації програми збагачення урану Ірану. Вона наголосила, що з моменту ударів Тегеран не робив спроб відновити ці роботи. Однак вона не зачитала цей уривок доповіді під час свого виступу перед комітетом.

Коли сенатори запитали її про це упущення, Габбард стверджувала, що намагалася заощадити час, і підтвердила, що це була оцінка розвідувального співтовариства США. Далі сенатор-демократ Джон Оссофф зазначив, що Білий дім пояснив причиною початку війни проти Ірану "ліквідацію безпосередньої ядерної загрози, яку становить іранський режим". На що Габбард відповіла, що "єдина людина, яка може визначити, що є безпосередньою загрозою, а що ні, — це президент США".

Габбард відома своїм рішучим опором війні з Іраном та багато в чому поділяла погляди свого підлеглого директора Національного антитерористичного центру Джо Кента, який пішов у відставку у 17 березня на знак протесту проти війни. Кент заявив, що Іран не становить прямої загрози для Сполучених Штатів, і що Білий дім піддався тиску Ізраїлю. Однак під час своїх свідчень у Сенаті Габбард наголосила, що її свідчення відображають оцінку розвідки США, а не її власну.

"Режим в Ірані здається недоторканим, але значною мірою деградованим", — сказала Габбард.

Однак вона наголосила, що, незважаючи на ослаблення, Іран та пов'язані з ним групи "залишаються здатними" продовжувати напади на сили США та їхніх союзників на Близькому Сході.

"Розвідувальне співтовариство оцінює, що якщо ворожий режим виживе, він продовжуватиме багаторічні зусилля з відновлення своїх ракетних та безпілотних військ", — додала Габбрад.

Під час слухань також пролунали питання щодо того, яку саме інформацію отримував Дональд Трамп перед початком операції. За даними джерел у розвідці, попри заяви президента США про неочікувану відповідь Ірану, його насправді попереджали про такі кроки Тегерану, зокрема ударах по союзниках США в регіоні Перської затоки та потенційне блокування стратегічно важливої Ормузької протоки.

Також частина сенаторів-демократів розкритикувала адміністрацію за недостатню прозорість щодо витрат на військову кампанію та закликала до більш детального звіту перед Конгресом.

