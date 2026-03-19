Глава Пентагону звинуватив Байдена за відправку боєприпасів в Україну
Глава Пентагону звинуватив Байдена за відправку боєприпасів в Україну

Піт Гегсет заявив, що боєприпаси мають використовуватися насамперед в інтересах США, а не для допомоги Україні.

19 березня 2026, 15:50
Slava Kot

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував минулу американську військову допомогу Україні, заявивши, що боєприпаси та ресурси Вашингтон має насамперед використовувати для власних потреб. 

Піт Гегсет. Фото: Fox News

Піт Гегсет виступив під час брифінгу, присвяченого військовим діям США проти Ірану. За словами очільника Пентагону, Сполученим Штатам необхідне додаткове фінансування для ведення військових операцій проти Ірану.

"200 мільярдів доларів… ця цифра може змінитися. Щоб знищувати поганців, потрібні гроші. Нам необхідне належне фінансування для того, що вже зроблено, і для того, що, можливо, доведеться зробити в майбутньому", — сказав Гегсет.

Міністр оборони також розкритикував політику попередньої адміністрації президента Джо Байдена, звинувативши її у значному скороченні американських військових запасів через масштабні поставки озброєнь Києву.

"Ми все ще маємо справу з наслідками того, що створив Джо Байден — а саме виснаженням цих запасів. І замість того, щоб спрямовувати їх нашій власній армії, він відправляв їх в Україну. Кожного разу, коли ми озираємося назад і аналізуємо будь-яку проблему, з якою стикаємося, все зводиться до одного: "Ну, це відправили в Україну". Зрештою, ми вважаємо, що на даному етапі ці боєприпаси краще використовувати в наших власних інтересах", — сказав Гегсет.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експрезиденти США викрили нову брехню Трампа щодо Ірану.

Також "Коментарі" писали, що глава розвідки США Тулсі Габбард оцінила війну в Ірані. Її слова не сподобаються Трампу.



