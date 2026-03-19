Глава Пентагону звинуватив Байдена за відправку боєприпасів в Україну

Slava Kot
Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував минулу американську військову допомогу Україні, заявивши, що боєприпаси та ресурси Вашингтон має насамперед використовувати для власних потреб.
Піт Гегсет. Фото: Fox News
Піт Гегсет виступив під час брифінгу, присвяченого військовим діям США проти Ірану. За словами очільника Пентагону, Сполученим Штатам необхідне додаткове фінансування для ведення військових операцій проти Ірану.
Міністр оборони також розкритикував політику попередньої адміністрації президента Джо Байдена, звинувативши її у значному скороченні американських військових запасів через масштабні поставки озброєнь Києву.
