Трамп знову збрехав: експрезиденти США викрили його нову брехню

Кілька колишніх президентів США публічно заперечили слова чинного глави держави Дональда Трампа, який стверджував, що один з його попередників нібито таємно похвалив його за дії проти Ірану. Представники всіх живих експрезидентів заявили, що подібної розмови з Трампом не було.

16 травня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що нещодавно говорив з одним з колишніх президентів США. За його словами, співрозмовник нібито сказав, що "хотів би зробити те, що робить Трамп", маючи на увазі війну проти Ірану. Водночас американський лідер відмовився назвати ім’я цієї людини, пояснивши це тим, що не хоче "ставити його у незручне становище".

Після цієї заяви журналісти звернулися до представників усіх живих експрезидентів США, серед яких Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама та Джо Байден. У відповідь речники колишніх лідерів категорично заперечили слова Трампа.

Представник Білла Клінтона повідомив телеканалу CNN, що останнім часом жодних розмов між Клінтоном і Трампом не відбувалося, ані щодо Ірану, ані з інших питань. Аналогічні відповіді надали представники Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами та Джо Байдена, які заявили, що їхні керівники не спілкувалися з Трампом з цього приводу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що назвали найгіршого президента США в історії. У рейтинг потрапили Джордж Буш, Річард Ніксон, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп та інші.

Також "Коментарі" писали, що Трамп опублікував свою фотографію у військовій формі та нарвався на критику.