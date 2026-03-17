Трамп знову збрехав: експрезиденти США викрили його нову брехню
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп знову збрехав: експрезиденти США викрили його нову брехню

Клінтон, Буш, Обама та Байден заперечили слова Трампа про підтримку його війни проти Ірану.

17 березня 2026, 10:05
Slava Kot

Кілька колишніх президентів США публічно заперечили слова чинного глави держави Дональда Трампа, який стверджував, що один з його попередників нібито таємно похвалив його за дії проти Ірану. Представники всіх живих експрезидентів заявили, що подібної розмови з Трампом не було.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

16 травня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що нещодавно говорив з одним з колишніх президентів США. За його словами, співрозмовник нібито сказав, що "хотів би зробити те, що робить Трамп", маючи на увазі війну проти Ірану. Водночас американський лідер відмовився назвати ім’я цієї людини, пояснивши це тим, що не хоче "ставити його у незручне становище".

Після цієї заяви журналісти звернулися до представників усіх живих експрезидентів США, серед яких Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама та Джо Байден. У відповідь речники колишніх лідерів категорично заперечили слова Трампа.

Представник Білла Клінтона повідомив телеканалу CNN, що останнім часом жодних розмов між Клінтоном і Трампом не відбувалося, ані щодо Ірану, ані з інших питань. Аналогічні відповіді надали представники Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами та Джо Байдена, які заявили, що їхні керівники не спілкувалися з Трампом з цього приводу.

Джерело: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-iran-war-presidents-clinton-obama-bush-biden-b2939831.html
