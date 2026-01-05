Глава Пентагона высмеял российские системы ПВО в Венесуэле

В Пентагоне иронически высказались о работе российских средств ПВО в ходе операции США в Венесуэле.

Глава Пентагона Пит Гегсет. Фото: из открытых источников

По словам министра войны США Пита Гегсета, три ночи назад американские силы провели спецоперацию в центре Каракаса в Венесуэле. К операции привлекли почти 200 военных, которые без потерь задержали разыскиваемое американским правосудием лицо Николаса Мадуро.

При этом глава Пентагона с иронией сказал, что российские системы ПВО во время операции работали не слишком хорошо. Об этом он заявил во время тура "Арсенал свободы" в Виргинии.

По словам Гегсета, три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, "почти 200 лучших американцев" вошли в центр города.

"Похоже, те же российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не правда ли?", — сказал глава Пентагона.

Как сообщал портал "Комментарии", диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу оставили под стражей , следующее судебное заседание состоится 17 марта. Такое решение было принято судом в США. Заседание длилось около 30 минут.

Судья Алвин Геллерстайн зачитал обвинения, а Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес заявили о своей невиновности. При этом судья сообщил обвиняемым, что они имеют право на консульскую защиту. Мадуро заявил, что воспользуется этим.

Издание "Комментарии" также писало, что авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк после того, как американские военные схватили его во время операции в Венесуэле. По прибытии в США его и жену Силию Флорес доставили на авиабазу Нацгвардии "Стюарт", а затем вертолетом в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене.