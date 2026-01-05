Глава Пентагону висміяв російські системи ППО у Венесуелі

У Пентагоні іронічно висловились про роботу російських засобів ППО під час операції США у Венесуелі.

Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра війни США Піта Гегсета, три ночі тому американські сили провели спецоперацію в центрі Каракаса у Венесуелі. До операції залучили майже 200 військових, які без втрат затримали особу, розшукувану американським правосуддям, Ніколаса Мадуро.

При цьому глава Пентагону з іронією сказав, що російські системи ППО під час операції "працювали не надто добре". Про це він заявив під час туру "Арсенал свободи" у Вірджинії.

За словами Гегсета, три ночі тому в центрі Каракаса, у Венесуелі, "майже 200 найкращих американців" увійшли до центру міста.

"Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре, чи не так?", — сказав глава Пентагону.

Як повідомляв портал "Коментарі", диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину залишили під вартою, наступне судове засідання відбудеться 17 березня. Таке рішення ухвалив суд у США. Засідання тривало близько 30 хвилин.

Суддя Алвін Геллерстайн зачитав звинувачення, а Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинуватість. При цьому суддя повідомив обвинуваченим, що вони мають право на консульський захист. Мадуро заявив, що скористається цим.

Видання "Коментарі" також писало, що авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка після того, як американські військові схопили його під час операції у Венесуелі. Після прибуття до США його та дружину Сілію Флорес доправили на авіабазу Нацгвардії "Стюарт", а потім гелікоптером до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені.