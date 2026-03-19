Глава разведки США оценила войну в Иране: это не понравится Трампу

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что после прошлогодних ударов по иранским ядерным объектам власти в Иране остаются у власти, хотя и испытали существенное ослабление. Такую оценку она озвучила в ходе слушаний в Сенате США, представляя ежегодный отчет разведывательного сообщества о глобальных угрозах.

Тулси Габбард. Фото: AP

По словам Габбард, операция под названием "Полночный молот", проведенная в прошлом году, привела к полной нейтрализации программы обогащения урана Ирану. Она подчеркнула, что с момента ударов Тегеран не предпринимал попыток восстановить эти работы. Однако она не прочитала этот отрывок доклада во время своего выступления перед комитетом.

Когда сенаторы спросили ее об этом упущении, Габбард утверждала, что пыталась сэкономить время и подтвердила, что это была оценка разведывательного сообщества США. Далее сенатор-демократ Джон Оссофф отметил, что Белый дом объяснил причиной начала войны против Ирана "ликвидацию непосредственной ядерной угрозы, представляемой иранским режимом". На что Габбард ответила, что "единственный человек, который может определить, что является непосредственной угрозой, а что нет, это президент США".

Габбард известна своим решительным сопротивлением войне с Ираном и во многом разделяла взгляды своего подчиненного директора Национального антитеррористического центра Джо Кента, ушедшего в отставку в 17 марта в знак протеста против войны. Кент заявил, что Иран не представляет прямой угрозы для Соединенных Штатов, и что Белый дом подвергся давлению Израиля. Однако во время своих показаний в Сенате Габбард подчеркнула, что ее показания отражают оценку разведки США, а не ее собственную.

"Режим в Иране кажется неприкосновенным, но в значительной степени деградированным", – сказала Габбард.

Однако она отметила, что, несмотря на ослабление, Иран и связанные с ним группы "остаются способными" продолжать нападения на силы США и их союзников на Ближнем Востоке.

"Разведывательное сообщество оценивает, что, если вражеский режим выживет, он будет продолжать многолетние усилия по восстановлению своих ракетных и беспилотных войск", — добавила Габбрад.

Во время слушаний также прозвучали вопросы, какую именно информацию получал Дональд Трамп перед началом операции. По данным источников в разведке, несмотря на заявления президента США о неожиданном ответе Ирана, его на самом деле предупреждали о таких шагах Тегерана, в частности ударах по союзникам США в регионе Персидского залива и потенциальная блокировка стратегически важного Ормузского пролива.

Также часть сенаторов-демократов раскритиковала администрацию за недостаточную прозрачность расходов на военную кампанию и призвала к более детальному отчету перед Конгрессом.

