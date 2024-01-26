Госдеп США назвал стратегию победы Украины в войне с Россией

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Кравцев Сергей
Украина в 2024 году станет сильнее и получит лучшие позиции для победы в войне с Россией благодаря помощи Соединенных Штатов и Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает "Голос Америки".
Украина - США. Фото: из открытых источников
Достичь этого, по его словам, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам. В частности, ЕС планирует принять решение о выделении помощи Украине в размере 50 млрд евро.
Чиновник добавил, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи на прошлой неделе с госсекретарем Энтони Блинкеном выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование. Как ожидается, лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите на следующей неделе.
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