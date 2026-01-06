logo

Госдеп США опубликовал жесткое "послание" России: что в нем
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдеп США опубликовал жесткое "послание" России: что в нем

Госдеп США опубликовал текст на русском: "Не играйте в игры с президентом Трампом"

6 января 2026, 07:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Через несколько дней после того, как американские спецслужбы вывезли в рамках военной операции в Венесуэле президента Николаса Мадуро, Государственный департамент США опубликовал обращение на своем русскоязычном аккаунте в соцсети Х.

Госдеп США опубликовал жесткое "послание" России: что в нем

США. Фото: из открытых источников

На черно-белом фото большим буквами написано, что с главой Белого дома не стоит играть в игры.

"Не играйте в игры с президентом Трампом. Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете", — написано на снимке на русском языке.

Примечательно, что аналогичное сообщение Госдеп США опубликовал и на аккаунте в соцсети Х на персидском языке. Вероятно, оно адресовано иранским лидерам.

Читайте также на портале "Комментарии" — после военной операции США в Венесуэле президент Дональд Трамп резко усилил риторику в отношении других стран Западного полушария. Как сообщает Associated Press, глава Белого дома вновь призвал американцев "взять под контроль" Гренландию, а также допустил возможность применения силы против Колумбии. По оценке журналистов, подобные заявления Трампа и госсекретаря Марко Рубио свидетельствуют о намерении администрации США играть куда более активную и жесткую роль в регионе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством американцев. Если же все пойдет не по том сценарии, который видят в Вашингтоне, то американские войска готовы осуществить повторное вторжение. Это произойдет, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Белым домом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "NBC News" заявил президент США Дональд Трамп. 

Госдеп США опубликовал жесткое ”послание” России: что в нем - фото 2




Источник: https://x.com/USApoRusski/status/2008154554517606672/photo/1
