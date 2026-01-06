Держдеп США опублікував жорстке "послання" Росії: що у ньому

Через кілька днів після того, як американські спецслужби вивезли в рамках військової операції у Венесуелі президента Ніколаса Мадуро, Державний департамент США опублікував звернення на своєму російськомовному обліковому записі в соцмережі Х.

США. Фото: із відкритих джерел

На чорно-білому фото великими літерами написано, що з головою Білого дому не варто грати в ігри.

"Не грайте в ігри з президентом Трампом. Президент Трамп — людина справи. Не знали? Тепер знаєте", — написано російською мовою.

Примітно, що аналогічне повідомлення Держдеп США опублікував і на обліковому записі в соцмережі Х перською мовою. Ймовірно, воно адресоване іранським лідерам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після військової операції США у Венесуелі президент Дональд Трамп різко посилив риторику щодо інших країн Західної півкулі. Як повідомляє Associated Press, глава Білого дому знову закликав американців "взяти під контроль" Гренландію, а також припустився можливості застосування сили проти Колумбії. За оцінкою журналістів, подібні заяви Трампа і держсекретаря Марко Рубіо свідчать про намір адміністрації США відігравати більш активну та жорстку роль у регіоні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Венесуелі найближчим часом не буде виборів, оскільки країна потребує тривалого відновлення під керівництвом американців. Якщо все піде не за тим сценарієм, який бачать у Вашингтоні, то американські війська готові здійснити повторне вторгнення. Це станеться, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Білим домом. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю телеканалу "NBC News" заявив президент США Дональд Трамп.