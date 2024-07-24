Госдеп США отреагировал на визит Кулебы в Китай

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Кравцев Сергей
Государственный департамент США прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и назвал важной непосредственную коммуникацию, чтобы в Пекине напрямую узнавали о потерях и убытках от войны, развязанной РФ. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, информирует "Укринформ".
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Миллер напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия посредством поддержки оборонно-промышленной базы России.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что Соединенные Штаты четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.
Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.
Министр планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.
Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Китая призвали к политическому урегулированию войны и сказали, о чем будут говорить с Кулебой.
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