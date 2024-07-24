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Госдеп США отреагировал на визит Кулебы в Китай

В Госдепе США подчеркнули, что Пекин должен слышать о войне напрямую от Украины

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Государственный департамент США прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и назвал важной непосредственную коммуникацию, чтобы в Пекине напрямую узнавали о потерях и убытках от войны, развязанной РФ. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, информирует "Укринформ".

Госдеп США отреагировал на визит Кулебы в Китай

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России", — отметил спикер.

Миллер напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия посредством поддержки оборонно-промышленной базы России.

"Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность", — отметил Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Соединенные Штаты четко подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.

"Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна – и в том числе Китай – слышала (о ситуации – ред.) напрямую от Украины", – отметил представитель Госдепа США.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.

Министр планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Китая призвали к политическому урегулированию войны и сказали, о чем будут говорить с Кулебой.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3888305-derzdep-pro-vizit-kulebi-vazlivo-abi-kitaj-diznavavsa-pro-vijnu-rf-vid-ukraini.html
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