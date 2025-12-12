Готовы ли США дать Украине гарантии безопасности: что заявил Трамп

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине новые гарантии безопасности и подчеркнул, что Вашингтон оставляет на столе обязательства по возможному участию в миротворческом или стабилизационном контингенте. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, трансляция которого велась Белым домом.
По словам Дональда Трампа, американская роль в будущем соглашении может включать воздушную поддержку, разведывательные данные и другие элементы, позволяющие укрепить безопасность Украины. Он уточнил, что Соединенные Штаты "готовы помочь", если стороны выйдут на параметры договоренностей.
Трамп также заявил, что Вашингтон ранее был близок к достижению договоренности как с Киевом, так и с Москвой.
По его словам, только в ноябре в результате боевых действий в Украине погибли около 25 тысяч человек – преимущественно военные, но среди жертв есть и гражданские.
Он добавил, что текущая война несет риски дальнейшей эскалации.
Трамп предупредил, что подобные конфликты способны привести к глобальному противостоянию.
