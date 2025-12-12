Готовы ли США дать Украине гарантии безопасности: что заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине новые гарантии безопасности и подчеркнул, что Вашингтон оставляет на столе обязательства по возможному участию в миротворческом или стабилизационном контингенте. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, трансляция которого велась Белым домом.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Дональда Трампа, американская роль в будущем соглашении может включать воздушную поддержку, разведывательные данные и другие элементы, позволяющие укрепить безопасность Украины. Он уточнил, что Соединенные Штаты "готовы помочь", если стороны выйдут на параметры договоренностей.

Трамп также заявил, что Вашингтон ранее был близок к достижению договоренности как с Киевом, так и с Москвой.

По его словам, только в ноябре в результате боевых действий в Украине погибли около 25 тысяч человек – преимущественно военные, но среди жертв есть и гражданские.

"Я хотел бы, чтобы убийства прекратились. Мы очень настойчиво работаем над тем, чтобы это произошло", — подчеркнул американский президент.

Он добавил, что текущая война несет риски дальнейшей эскалации.

Трамп предупредил, что подобные конфликты способны привести к глобальному противостоянию.

"Такие вещи заканчиваются большими мировыми войнами. Если все будут продолжать играть в эти игры, мы можем оказаться в Третьей мировой. А этого мы допустить не можем", — подытожил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп набросился с критикой на Зеленского: почему застопорился мирный план завершения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – пора заканчивать войну: Трамп подтвердил, что провел жесткий разговор с европейцами по Украине.



