Чи готують США удари по Ірану: стало відомо до чого схиляється Трамп

Президент США Дональд Трамп схиляється до завдання ударів по Ірану як покарання режиму за вбивство протестувальників, проте це не остаточне його рішення і розглядаються інші варіанти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Axios".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

З посиланням на своє джерело в Білому домі ЗМІ зазначає, хоча Дональд Трамп погрожував іранському режиму ударами у разі загибелі протестувальників, далеко не зрозуміло, чи американські бомби зможуть переламати ситуацію в Тегерані.

Очікується, що Трамп обговорить варіанти на зустрічі зі своєю командою національної безпеки у вівторок.

Варто зазначити, що Державний департамент США випустив термінове попередження для американців, які досі перебувають в Ірані, із закликом терміново залишити країну. Ситуація в країні стає неконтрольованою, слід евакуюватися самостійно, не чекаючи допомоги Вашингтона. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства США в Ірані.

"Негайно залиште Іран. Майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду США", – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що Франція розпочала евакуацію своїх дипломатів з Ірану. Неосновний персонал посольства залишив країну на тлі жорстокого придушення протестів силовиками та тотального відключення зв'язку. За даними джерел, французькі дипломати виїхали з країни протягом неділі та понеділка (11-12 січня). Точна кількість евакуйованих не розголошується, проте зазвичай у посольстві у Тегерані працює близько 30 осіб.

Міністерство закордонних справ Швеції також посилило рекомендації щодо подорожей до Ірану, закликавши всіх співвітчизників терміново виїхати з країни через стрімке погіршення ситуації у сфері безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — протести в Ірані перетворилися на м'ясорубку: рахунок загиблих іде на сотні.



