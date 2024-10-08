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Харрис рассказала, что на самом деле было бы с Украиной, если бы Трамп был президентом

Камала Харрис считает, что Путин захватил бы Киев, будь президентом США Дональд Трамп.

сегодня, 10:32
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Автор:
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Slava Kot

Кандидат в президенты и вице-президент США Камала Харрис заявила, что российский диктатор Владимир Путин захватил Киев, если бы американским президентом сейчас был бы Дональд Трамп.

Харрис рассказала, что на самом деле было бы с Украиной, если бы Трамп был президентом

Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников

Камала Харрис в интервью CBS News отреагировала на обещания Дональда Трампа, который на предвыборных митингах постоянно заявляет, что будь он президентом США, то войны в Украине никогда бы не было, а российский диктатор Владимир Путин не решился бы на полномасштабную агрессию.

По словам Камалы Харрис, президентство Трампа привело бы к капитуляции Украины.

"Дональд Трамп, будь он президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Проясним это. Он говорит: "О, он может покончить с этим в первый день". Вы знаете, что это такое? Это капитуляция", — сказала Харрис.

Напомним, что Дональд Трамп не только указывает, что войны в Украине не было бы при его президентстве, лидер республиканцев также утверждает, что быстро закончит войну, если станет президентом США снова. Однако Трамп не сообщает детали своей мирной инициативы, а отмечает, что для окончания войны поговорит с Путиным и Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис ответила, будет ли вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для окончания войны без участия Украины. По ее словам, такой диалог невозможен, ведь Украина должна иметь право голоса в этом вопросе.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил, что Трампу для начала окончания войны в Украине необходимо отменить два украинских закона.



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