Илон Маск 4 словами отреагировал на выборы в Венгрии

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на результаты парламентских выборов в Венгрии кратким заявлением. Его комментарий состоял из четырех слов и был адресован "организации Сороса".

Илон Маск. Фото из открытых источников

После поражения премьер-министра Виктора Орбана Илон Маск прокомментировал реакцию сына Сороса Алека об итогах венгерских выборов в парламент.

"Народ Венгрии вернул себе свою страну! Решительный отказ от укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства", — написал Алекс Сорос.

"Организация Сороса захватила Венгрию", – заявил Маск.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля и стали переломным моментом для венгерской политики. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала убедительную победу, одержав 138 мест в парламенте из 199. Правящая коалиция "Фидес" во главе с Орбаном, который был у власти последние 16 лет, потеряла большинство и получила 56 мандатов.

По данным Financial Times, российская сторона пыталась повлиять на избирательную кампанию Орбана и подготовила план повышения его рейтинга как "сильного лидера". Также венгерский премьер на этих выборах имел поддержку президента США Дональда Трампа и его администрации. Тем не менее, результаты голосования продемонстрировали запрос общества на политические изменения.

