logo

BTC/USD

70822

ETH/USD

2188.25

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Илон Маск 4 словами отреагировал на выборы в Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск 4 словами отреагировал на выборы в Венгрии

Илон Маск прокомментировал выборы в Венгрии, заявив о "захвате" страны Соросом после поражения Орбана.

13 апреля 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на результаты парламентских выборов в Венгрии кратким заявлением. Его комментарий состоял из четырех слов и был адресован "организации Сороса".

Илон Маск 4 словами отреагировал на выборы в Венгрии

Илон Маск. Фото из открытых источников

После поражения премьер-министра Виктора Орбана Илон Маск прокомментировал реакцию сына Сороса Алека об итогах венгерских выборов в парламент.

"Народ Венгрии вернул себе свою страну! Решительный отказ от укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства", — написал Алекс Сорос.

В ответ Маск выдал реакцию на выборы в Венгрии из 4 слов.

"Организация Сороса захватила Венгрию", – заявил Маск.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля и стали переломным моментом для венгерской политики. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала убедительную победу, одержав 138 мест в парламенте из 199. Правящая коалиция "Фидес" во главе с Орбаном, который был у власти последние 16 лет, потеряла большинство и получила 56 мандатов.

По данным Financial Times, российская сторона пыталась повлиять на избирательную кампанию Орбана и подготовила план повышения его рейтинга как "сильного лидера". Также венгерский премьер на этих выборах имел поддержку президента США Дональда Трампа и его администрации. Тем не менее, результаты голосования продемонстрировали запрос общества на политические изменения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа спросили о поражении Орбана на выборах в Венгрии. Показательная реакция президента США попала на видео.

Также "Комментарии" писали о реакции Орбана на поражение на выборах в Венгрии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/elonmusk/status/2043458463502876973?s=46
Теги:

Новости

Все новости