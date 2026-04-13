Ілон Маск 4 словами відреагував на вибори в Угорщині

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на результати парламентських виборів в Угорщині короткою заявою. Його коментар складався лише з чотирьох слів та був адресований "організації Сороса".

Після поразки прем’єр-міністра Віктора Орбана Ілон Маск прокоментував реакцію сина Сороса Алека про підсумки угорських виборів до парламенту.

"Народ Угорщини повернув собі свою країну! Рішуча відмова від закоріненої корупції та іноземного втручання", — написав Алекс Сорос.

У відповідь Маск видав реакцію на вибори в Угорщині з 4 слів.

"Організація Сороса захопила Угорщину", — заявив Маск.

Вибори в Угорщині відбулися 12 квітня та стали переломним моментом для угорської політики. Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула переконливу перемогу, отримавши 138 місць у парламенті зі 199. Правляча коаліція "Фідес" на чолі з Орбаном, який був при владі останні 16 років, втратила більшість і отримала 56 мандатів.

За даними Financial Times, російська сторона намагалася вплинути на виборчу кампанію Орбана та підготувала план підвищення його рейтингу, як "сильного лідера". Також угорського прем’єра на цих виборах мав підтримку від президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Попри це, результати голосування продемонстрували запит суспільства на політичні зміни.

