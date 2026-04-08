Импичмент или 25 поправка: в США требуют устранить Трампа после событий в Иране

Ряд демократов в Конгрессе призывал рассмотреть возможность отстранения Дональда Трампа от власти, ссылаясь на 25 поправку к Конституции США или процедуру импичмента. Причиной критики демократов стало сообщение Трампа, в котором он пригрозил катастрофическими последствиями для Ирана, вплоть до "гибели целой цивилизации", если Тегеран не согласится на сделку. Хотя позже стороны объявили о двухнедельном перемирии, в США призвали к устранению Трампа.

Конгрессвумен от штата Колорадо Диана Дегетт заявила, что слова президента можно расценивать как угрозы военными преступлениями. По ее словам, Трампа следует отстранить или объявить импичмент.

"Дональд Трамп открыто угрожает военными преступлениями против всей иранской цивилизации. Рассмотрение 25-й поправки должно начаться немедленно, но если Кабинет Министров слишком труслив, Палата представителей должна начать процесс импичмента сейчас", — заявила Дегетт.

Подобную позицию высказал сенатор от Массачусетса Эд Марки. По его словам, поведение президента является "опасно нестабильным".

"Палата представителей должна поднять вопрос об импичменте, а Сенат должен устранить президента, который хочет совершить военные преступления. Мы не можем сидеть сложа руки, пока Дональд Трамп грозится покончить с целой цивилизацией", – сказал Марки.

К критике присоединились и другие демократы. Конгрессвумен от Мичигана Рашида Тлайб написала в соцсетях, что президент не может оставаться в должности после подобных заявлений. Представительница Нью-Мексико Мелани Стенсбери также отметила, что механизмы импичмента и 25-й поправки были созданы именно для таких ситуаций.

"Это ужасная угроза геноцидных военных преступлений. Здесь на карту поставлены жизни как гражданских лиц, так и военнослужащих. Конгресс должен остановить эту войну и устранить Трампа из Белого дома", — заявила демократ от штата Массачусетс Аянна Пресли.

В Белом доме ответили резкой критикой на эти призывы. Спикер администрации Дэвис Ингл назвал заявления демократов "жалкими" и заявил, что политические оппоненты Трампа говорили о его устранении еще до начала президентства.

25-я поправка к Конституции США позволяет вице-президенту вместе с большинством членов Кабинета министров объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В таком случае полномочия временно переходят к вице-президенту. Если президент оспаривает это решение, то окончательное слово имеет Конгресс, который должен поддержать его двумя третями голосов в Палате представителей и Сенате.

В то же время, эта процедура никогда раньше не применялась для фактического устранения президента. Альтернативой является импичмент. Это процесс, уже дважды использовавшийся против Трампа во время его предыдущего президентства, однако тогда Сенат не поддержал его отставку.

