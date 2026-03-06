Індія знову купує російську нафту: у Трампа відреагували

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати дають Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти, що знаходиться на танкерах у морі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Бессент повідомив у мережі Х.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

Безсент зазначив, що Міністерство фінансів США йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок".

У зв'язку з цим американський Мінфін надає Індії 30-денний доступ, який "дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту".

"Ця обережність короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі", – зазначив міністр.

Бессент додав, що "Індія є важливим партнером Сполучених Штатів" і висловив сподівання, що "Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти".

