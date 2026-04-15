Главная Новости Мир США Иранцы высмеяли Трампа: видео-сатира, как президент США поет об Ормузском проливе
НОВОСТИ

Иранцы высмеяли Трампа: видео-сатира, как президент США поет об Ормузском проливе

Иран ответил на заявления Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива сатирическим видео с "пением" президента США.

15 апреля 2026, 09:17
Slava Kot

Дипломатическое противостояние между США и Ираном получило неожиданное культурное измерение. После жестких заявлений Дональда Трампа по поводу блокады Ормузского пролива иранская сторона ответила сатирой. В сети появилось видео, где американский президент "поет" о блокаде под известный хит.

Иранцы высмеяли Трампа: видео-сатира, как президент США поет об Ормузском проливе

Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива 12 апреля. На следующий день он объявил точное время начала операции – 13 апреля в 10:00 по восточному стандартному времени. Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало предупреждение для экипажей судов, сообщая, что "суда, входящие в заблокированную зону или выходящие из нее без разрешения, подлежат перехвату, перенаправлению и захвату".

Неоднократные угрозы Дональда Трампа вызвали неожиданную реакцию Тегерана. Посольство Ирана в Южной Африке использовало хит французской певицы Desireless "Voyage, Voyage", чтобы высмеять американского лидера.

В нем виртуальный аватар Трампа создан искусственным интеллектом в диско наряде и пышной шевелюрой исполняет пародийную версию песни, которой главные слова изменены на "блокада, блокада".

"Я никогда не сдамся, Ормузский пролив должен быть перекрыт, блокада, блокада, в моей голове только блокада, пожалуйста, пропустите корабли, давайте, хотя бы несколько, если вы будете блокировать меня, я заблокирую вас, блокада, блокада, я думал, что это простая задача, блокада, теперь задание ниже моего достоинства, блокада, я думаю, что меня скоро импичментируют", – поет ИИ Трамп.

