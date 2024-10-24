Изменили ли США свою позицию по ударам ВСУ вглубь России: новое заявление Белого дома

Соединенные Штаты внимательно следят за отправкой Пхеньяном войск Северной Кореи для участия в войне в Украине. Но так и не предоставили разрешения на удары американским оружием по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Журналисты ожидаемо поинтересовались у представителя Белого дома, есть ли подвижки в вопросе, чтобы Вашингтон разрешил украинской армии наносить удары вглубь РФ американским оружием, особенно, учитывая информацию о развертывании северокорейских военных в РФ. На это Джон Кирби отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, но никаких шагов относительно того, чтобы дать согласие на удары по РФ Администрация США не приняла и пока не намерена двигаться к такому решению.

Чиновник отметил, что в Белом доме просто "не знают, будут ли эти войска развернуты против Украины в боевых действиях, и если да, то где, когда и как".

"Я не имею никаких политических решений или вариантов, чтобы говорить об этом сегодня. Последнее, что я могу сказать, это то, что политика президента не претерпела никаких изменений в том, что касается того, что мы предоставляем Украине, и как они это используют", — высказался Джон Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена анонсировали хорошие новости для Украины: о чем идет речь.

Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Вашингтон не пересматривал своей позиции и по-прежнему против того, чтобы украинские войска использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. К тому же, подчеркивает Пентагон, страна-агрессор уже перевела свои цели за пределы радиуса действия ракет. поэтому даже, если США дали бы свое согласие на удары по России, эти ракеты не достали бы самолеты, с которых враг атакует украинские города и села. Такое заявление в интервью "Fox News" сделал глава Пентагона Ллойд Остин.



