Израиль напрягся: США и Иран могут вести тайные переговоры

Израильские власти обратились в администрацию президента США Дональда Трампа с запросом о возможных неофициальных контактах с Ираном после появления информации о возможных переговорах по прекращению огня. Опасения возникли после того, как израильская разведка получила данные о потенциальных каналах коммуникации Тегерана и Вашингтона.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в начале недели позвонил представителям Белого дома, чтобы выяснить, ведутся ли переговоры с иранской стороной без ведома Израиля.

"Белый дом сообщил Биби, что администрация Трампа не разговаривала с иранцами за его спиной", – отметил собеседник издания.

Однако факт такого обращения свидетельствовал о серьезных опасениях израильского руководства. В Иерусалиме опасаются сценария, при котором США могут согласиться на прекращение огня раньше, чем Израиль достигнет своих военных целей в конфликте с Ираном.

Американские чиновники уверяют, что координация между союзниками остается тесной. По словам чиновников, спецпредставитель США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер почти ежедневно контактируют с Нетаньяху, директором израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и другими представителями израильских властей.

Вместе с тем, по данным источников, иранская сторона действительно пыталась передать сигналы администрации Трампа через страны Персидского залива и другие государства региона. Однако в Вашингтоне заявили, что не ответили на эти сообщения. Подобную информацию обнародовала газета The New York Times. По ее данным, сотрудники иранского Министерства разведки через разведывательное агентство третьей страны передали сигнал ЦРУ с предложением обсудить возможные условия прекращения конфликта.

В то же время американская администрация публично отрицает какие-либо контакты.

"Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"" – сказал Трамп.

