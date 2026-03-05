Ізраїль напружився: США та Іран можуть вести таємні переговори

Ізраїльська влада звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з запитом щодо можливих неофіційних контактів з Іраном після появи інформації про ймовірні переговори щодо припинення вогню. Побоювання виникли після того, як ізраїльська розвідка отримала дані про потенційні канали комунікації між Тегераном і Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Axios з посиланням на джерела, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на початку тижня зателефонував представникам Білого дому, щоб з’ясувати, чи ведуться переговори з іранською стороною без відома Ізраїлю.

"Білий дім повідомив Бібі, що адміністрація Трампа не розмовляла з іранцями за його спиною", – зазначив співрозмовник видання.

Однак факт такого звернення засвідчив про серйозні побоювання ізраїльського керівництва. У Єрусалимі остерігаються сценарію, за якого США можуть погодитися на припинення вогню раніше, ніж Ізраїль досягне своїх військових цілей у конфлікті з Іраном.

Американські посадовці запевняють, що координація між союзниками залишається тісною. За словами чиновників, спецпредставник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер майже щодня контактують з Нетаньягу, директором ізраїльської розвідки "Моссад" Давід Барнеа та іншими представниками ізраїльської влади.

Разом з тим, за даними джерел, іранська сторона справді намагалася передати сигнали адміністрації Трампа через країни Перської затоки та інші держави регіону. Однак у Вашингтоні заявили, що не відповіли на ці повідомлення. Подібну інформацію також оприлюднила газета The New York Times. За її даними, співробітники іранського Міністерства розвідки через розвідувальне агентство третьої країни передали сигнал до ЦРУ з пропозицією обговорити можливі умови припинення конфлікту.

Водночас американська адміністрація публічно заперечує будь-які контакти.

"Вони хочуть переговорів. Я сказав: "Занадто пізно!"", – сказав Трамп.

