Известный ведущий высмеял Меланию Трамп за документальный фильм о ней



















Известный американский телеведущий и комик Джимми Киммел в прямом эфире своего шоу подверг резкой критике новый документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, недавно вышедшей на платформе Amazon. По словам Киммела, лента под названием Melania выглядит скорее как "проект для удовлетворения собственного эго", чем как полноценная киноработа, способная заинтересовать широкую аудиторию.

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

В своем шоу Джимми Киммел иронически сравнил фильм о жене Дональда Трампа с материалами по делу Джеффри Эпштейна, заметив, что и те и другие "почти никто никогда не посмотрит". Отдельное внимание Киммел уделил финансовому аспекту проекта. По данным медиа, Мелания Трамп получила около 28 миллионов долларов за лицензионное соглашение с Amazon.

"С учетом условий этого контракта и особенностей ее брака, она, пожалуй, самая высокооплачиваемая актриса в мире", — пошутил ведущий, намекая на публичную роль Мелании рядом с Дональдом Трампом.

Киммел также подверг сомнению коммерческий успех ленты. По прогнозам, кассовые сборы могут составлять от 1 до 5 миллионов долларов. Что гораздо меньше, чем у некоторых даже слабых фильмов. В качестве примера ведущий отметил, что название будущего горора Help Me ("Помогите") больше подходило бы фильму о жене президента.

Особое раздражение у ведущего вызвали заявления Мелании Трамп во время промо, где она сравнила фильм с творчеством Rolling Stones и Майкла Джексона.

"Вы действительно пытаетесь убедить нас, что этот глупый самолюбивый проект является произведением искусства, которое мы запомним навсегда, как Майкла Джексона?", — спросил иронически Киммел.

В заключение он добавил, что некоторые члены съемочной группы попросили убрать свои имена из титров к фильму Мелании. По его словам, это явно стало показателем "качества" фильма о первой леди США.

