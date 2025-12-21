Трамп відволікся на нижню білизну Меланії під час виступу про економіку США



















Президент США Дональд Трамп під час мітингу 19 грудня у місті Рокі-Маунт у Північній Кароліні мав намір зосередитися на економічній тематиці. Проте значна частина його виступу вийшла за межі заявленої теми і привернула увагу до особистого життя першої леді Меланії Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє CNN, під час виступу Трамп у подробицях розповів про організацію шафи зі спідньою білизною дружини. Він пов’язав цю тему з обшуком у маєтку Мар-а-Лаго, який ФБР провело у 2022 році.

"Вони залізли до шафи моєї дружини, вони оглянули її ящики. Вона дуже педантична людина. Її білизну, яку іноді називають трусиками, була ідеально складено й запакована. Вона просто ідеальна. Я думаю, що вона їх відпарює", — сказав Трамп.

Попри численні відступи, Трамп усе ж торкався економічних тем. Він позитивно оцінив останній звіт, який засвідчив уповільнення інфляції, та згадав своє рішення щодо зниження цін на окремі лікарські препарати. Зростання безробіття Трамп пояснив скороченням державного апарату і назвав це досягненням.

Виступ Трампа тривав близько 90 хвилин. На мітингу прихильники президента тримали плакати з написами "Нижчі ціни" та "Вищі зарплати", однак це не завадило Трампу неодноразово відхилятися від економічних тем. Під час промови він також згадав суперницю Гілларі Клінтон, імітував французький акцент висміюючи Емманюеля Макрона, критикував медіа та республіканку Марджорі Тейлор Ґрін, назвавши її "Марджорі Зрадниця Браун".

