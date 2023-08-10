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К кому американцы относятся наиболее позитивно: в рейтинг попал Зеленский и Путин

Американцы определяли свое отношение к известным политикам. Первые места заняли не граждане США.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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В Соединенных Штатах прошел масштабный опрос, показавший, что президент Украины Владимир Зеленский имеет высокий рейтинг положительного отношения среди американцев, тогда как Путин на дне списка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Gallup.

К кому американцы относятся наиболее позитивно: в рейтинг попал Зеленский и Путин

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Наиболее положительно американцы относятся к принцу Уильяму – 59%. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на втором месте в рейтинге американцев – 57%. Тройку лидеров замыкает американка, супруга президента США Джилл Байден. О первой леди США одобрительно отозвались 49% опрошенных.


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Действующий президент США Джо Байден и его главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп получили одинаковое количество голосов – 41%. Наименее положительно американцы относятся к президенту России Владимиру Путину – 5%. Однако в рейтинге наиболее негативного отношения Путин побеждает со значительным отрывом среди – 90% американцев указали его неприятным.

К кому американцы относятся наиболее позитивно: в рейтинг попал Зеленский и Путин - фото 2

Интересно, что в опросе от Gallup всего два кандидата получили преимущественно положительное отношение как от республиканцев, так и от демократов. Это принц Уильям и Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто победит на президентских выборах в США. Стали известны результаты опроса. Ожидается, что выборы пройдут по сценарию 2020 года, когда разница между соперниками была в несколько процентов.

Также "Комментарии" писали, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может проиграть президентские выборы республиканцу и бывшему лидеру США Дональду Трампу через третьего кандидата.



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Источник: https://news.gallup.com/poll/509387/newsmakers-prince-william-popular-putin-least.aspx
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