Как проголосовали все 50 председателей Демократической партии: есть ли поддержка у Харрис

Вице-президент США Камала Харрис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры на пост президента. Ее поддержали все председатели партийных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

Отмечается, что источник, знакомый с ситуацией, отметил, что все 50 председателей Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис в качестве нового кандидата от партии в президенты США в ходе телефонного разговора.

"CNN" отмечает, что сигнал поддержки — это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.

В то же время издание отмечает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс

Отметим, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США. Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Харрис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байден". Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".



