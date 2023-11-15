Вопрос помощи Украине достиг критической точки: в Госдепе сделали тревожное заявление

Вопрос предоставления Вашингтоном военной помощи украинскому народу находится в критической точке. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер.

Госдеп США. Фото: GettyImages

"В отношении помощи Украине мы находимся в критической точке. Пентагон публично заявил, что он исчерпал около 95% средств, выделенных на оказание помощи Украине в области безопасности — помощи, которая очень важна", — заявил чиновник.

Спикер подчеркнул, что именно поэтому необходимо, чтобы конгрессмены приняли дополнительные запросы для финансирования помощи Украине в области безопасности.

Отметим, между тем Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить "шатдаун". Инициатором законопроекта выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Как и ожидалось, во временном финансировании по-прежнему отсутствует статья по помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что Штаты не отступят от своего решения продолжать оказывать помощь Украине. При этом с помощью этой, учитывая разворачивающуюся борьбу в рамках намеченных на ноябрь 2024 года президентских выборов, явно просматриваются проблемы. В Белом доме признали, что потратили уже 96% средств из более 60 миллиардов долларов, ранее выделенных на поддержку нашей страны. А в Пентагоне не скрывают, что новые пакеты военной помощи в рамках президентских полномочий (PDA) будут значительно меньше по объему, чем раньше. Для их существенного увеличения нужно одобрение Конгресса, где пока что этот вопрос застопорился. О чем говорят внутриамериканские тенденции, где продолжается битва за помощь Украине? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



