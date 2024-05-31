Какие сценарии для Байдена и Трампа с приближением выборов в США: что важно для Украины

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который считается наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии (РП) на ноябрьских выборах, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за молчание об их сексе. И хоть это не перечеркивает его шансы на переизбрание, но может скорректировать позицию некоторых избирателей и РП в целом. В мае также появились слухи, что действующий президент и наиболее вероятный кандидат на этот пост от Демократической партии (ДП) Джо Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы – жены экс-президента Барака Обамы. Американский избиратель, в принципе, не в восторге от возраста потенциальных новых глав государства – Байдену в ноябре исполнится 82 года, Трампу в июне – 78 лет. Какие есть варианты развития внутриполитической ситуации в США? Что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что влияние приговора Трампу на развитие предвыборной борьбы в США будет неоднозначным.
По мнению политолога, слухи о том, что Байдена может заменить Мишель Обама, он воспринимает скептически.
Он полагает, что в оценке дальнейшего развития внутриполитической ситуации в США надо исходить из того, что проблема не в том, кто победит на президентских выборах. Главное – избежать явного внутриполитического кризиса по их итогам. Чтобы в США не произошло глубокого внутреннего раскола, акцентирует эксперт.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился такими мыслями:
Что касается гипотетической смены кандидатуры Джо Байдена на Мишель Обаму в качестве главного кандидата от демократов – тут тоже пока всё туманно, считает эксперт. Теоретически это возможно во время партийного съезда, когда будет приниматься окончательное решение.
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