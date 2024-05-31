Какие сценарии для Байдена и Трампа с приближением выборов в США: что важно для Украины

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который считается наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии (РП) на ноябрьских выборах, признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за молчание об их сексе. И хоть это не перечеркивает его шансы на переизбрание, но может скорректировать позицию некоторых избирателей и РП в целом. В мае также появились слухи, что действующий президент и наиболее вероятный кандидат на этот пост от Демократической партии (ДП) Джо Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы – жены экс-президента Барака Обамы. Американский избиратель, в принципе, не в восторге от возраста потенциальных новых глав государства – Байдену в ноябре исполнится 82 года, Трампу в июне – 78 лет. Какие есть варианты развития внутриполитической ситуации в США? Что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Раскол в США – худший сценарий и для американцев, и для нас

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что влияние приговора Трампу на развитие предвыборной борьбы в США будет неоднозначным.

"Как ни парадоксально, но значительную часть его электората это консолидирует. И данное судебное решение может еще более поляризовать предвыборную борьбу в США, – предполагает эксперт. – Не думаю, что это перечеркнет шансы Трампа на переизбрание на пост президента. Но сама ситуация, когда на этот пост будет претендовать человек с судебным приговором, станет диагнозом серьезных кризисных тенденций в правовой и политической системе США".

По мнению политолога, слухи о том, что Байдена может заменить Мишель Обама, он воспринимает скептически.

"Искать другого кандидата, вместо Байдена, Демократической партии надо было раньше, до праймериз. Сейчас уже поздновато. И это будет очень сильным отступлением, и даже нарушением американских политических традиций (прежде всего, отказ от выбора, сделанного на праймериз)", – поясняет Владимир Фесенко.

Он полагает, что в оценке дальнейшего развития внутриполитической ситуации в США надо исходить из того, что проблема не в том, кто победит на президентских выборах. Главное – избежать явного внутриполитического кризиса по их итогам. Чтобы в США не произошло глубокого внутреннего раскола, акцентирует эксперт.

"Это был бы худший сценарий и для американцев, и для нас, и для всего Западного мира. Для Украины это означало бы резкое ослабление нашего внешнего потенциала для сопротивления российской агрессии, – уверен политолог. – По отношению к избирательной кампании в США мы должны сохранять нейтральность и приверженность принципу двухпартийной поддержки Украины со стороны Штатов. Именно в этом состоит наш главный стратегический государственный интерес в отношениях с США".

Пока состязание женщин за пост главы Белого дома выглядит сомнительно

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился такими мыслями:

"Пока непонятно, как приговор Трампу повлияет на поведение избирателей. Ведь, по сути, Трамп может это представить, как преследование его со стороны Администрации Байдена. Раньше ему такое удавалось".

Что касается гипотетической смены кандидатуры Джо Байдена на Мишель Обаму в качестве главного кандидата от демократов – тут тоже пока всё туманно, считает эксперт. Теоретически это возможно во время партийного съезда, когда будет приниматься окончательное решение.

Но пока состязание женщин за пост главы Белого дома выглядит сомнительно. Хотя бы потому, что того же Трампа сбрасывать со счетов точно не стоит. Он не раз был в сложных ситуациях — и всегда умудрялся из них выходить. Не исключено, что выпутается и сейчас", – заключает Тарас Загородний. "У республиканцев, кстати, тоже может быть кандидат-женщина – Ники Хейли, которая на праймериз проиграла лишь Трампу, а недавно призвала сопартийев поддерживать его

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