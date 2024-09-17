Какую игру ведут США: СМИ узнали, почему пакеты помощи для ВСУ сокращаются

Пакеты военной помощи от США для ВСУ в последние месяцы были меньше, чем раньше. Причина в том, что запасы оружия и оборудования Пентагона сократились. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN".

США. Фото: из открытых источников

"Речь идет о запасах, которые мы имеем, о чем (украинцы – ред.) просят и о том, можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас", – приводит СМИ слова одного из чиновников.

Как сообщает CNN, пополнение запасов также является проблемным вопросом. Ранее отмечалось, что в США наращивается производство оружия, в том числе 155-мм боеприпасов и зенитных ракетных комплексов Patriot.

Отмечается, что это оружие предназначено как для снабжения Киева, так и для пополнения американских запасов.

"Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос", – говорится в материале.

До начала войны в Украине США каждый месяц производили около 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. После открытия новых заводов и производственных линий эти показатели увеличились до 40 тыс. снарядов, но Пентагону все равно понадобится больше года, чтобы добиться своей цели – производить 100 тыс. снарядов ежемесячно.

Авторы материала напоминают, что в апреле Пентагон озвучил информацию об отправке оружия и оборудования на сумму до 1 млрд. долларов непосредственно со складов США в Украину. Это произошло после того, как Конгрессу дал "зеленый свет" относительно дополнительного пакета финансирования.

Однако с тех пор стоимость ни одного нового пакета военной помощи не превышала 400 млн. долларов, а большая часть вообще стоила от 125 до 250 млн. долларов.

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