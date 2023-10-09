Кандидат в президенты США назвал, из-за кого происходит война в Украине и Израиле

Претендент на кандидата в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс подверг критике своих однопартийцев за высказывания, которые, по его мнению, стали одним из поводов начать агрессивные действия в Израиле и Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американского политика.



Кандидат в президенты США Майк Пенс. Фото из открытых источников

Американский политик отреагировал на ситуацию в Израиле, связанную с нападением террористической группировки ХАМАС, Майк Пенс считает, что попытки американского президента Джо Байдена договориться с Ираном создали "условия для террористического нападения". Кроме Байдена, кандидат в президенты США обвинил также своих коллег по Республиканской партии, которые хотят снизить помощь демократическим странам.

"Вот что происходит, когда у нас есть ведущие голоса, такие как Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и Рон ДеСантис, сигнализирующие об отступлении от роли Америки как лидера свободного мира", — сказал Мак Пенс.

Во время разговора в эфире CNN Пенс заявил, что нападение России на Украину и атака ХАМАС по Израилю поднимают вопрос, могут ли США брать на себя ответственность лидера.

"Фото и видео, поступающие из обоих этих театров боевых действий, напоминают нам, что Америка является незаменимым лидером свободного мира", — говорит Пенс и добавляет, что в случае его избрания президентом он будет руководствоваться "американской силой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль активировал пункт 40. Таким образом, Израиль официально начал войну. Это произошло впервые со времени Войны Судного дня 50 лет назад.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который рассказал, как, по его мнению, нужно завершить войну в Украине.