Китай заинтересован в переговорах с США: у Байдена отреагировали

Вашингтон видит признаки заинтересованности официального Пекина в переговорах с Белым домом по линии вооруженных сил. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан после переговоров с главой МИД Китая Ван И, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"В течение некоторого времени мы четко заявляли, что считаем необходимыми консультации между вооруженными силами США и Китая не только на уровне Министерства обороны, министра, но и на уровне командования. Есть некоторые признаки того, что они (Ред. – Китай) могут быть в этом заинтересованы. Но это постепенный процесс", — высказался Салливан.

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Встреча Салливана и Ван И состоялась 16 и 17 сентября на Мальте. Стороны, в частности, обсудили возможность прямых переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

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