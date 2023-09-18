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Китай заинтересован в переговорах с США: у Байдена отреагировали

Салливан заявил, что Китай заинтересован в переговорах с США по линии вооруженных сил

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон видит признаки заинтересованности официального Пекина в переговорах с Белым домом по линии вооруженных сил. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан после переговоров с главой МИД Китая Ван И, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Китай заинтересован в переговорах с США: у Байдена отреагировали

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"В течение некоторого времени мы четко заявляли, что считаем необходимыми консультации между вооруженными силами США и Китая не только на уровне Министерства обороны, министра, но и на уровне командования. Есть некоторые признаки того, что они (Ред. – Китай) могут быть в этом заинтересованы. Но это постепенный процесс", — высказался Салливан.


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Встреча Салливана и Ван И состоялась 16 и 17 сентября на Мальте. Стороны, в частности, обсудили возможность прямых переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай якобы требует от США снять односторонние санкции, чтобы переговоры министров обороны двух стран состоялись. Также официальный Пекин предсказуемо критически отреагировал на слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина – диктатором. Что можно сказать о китайско-американских отношениях, которые, казалось, начали налаживаться после недавнего визита госсекретаря США в КНР? Каковы шансы, что Пекин станет ближе к Киеву, а не к Москве, особенно, учитывая недавний бунт вагнеровцев, продемонстрировавший слабость путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - сближение РФ и КНДР: есть ли угроза от этого – при чем здесь Китай.

Ранее "Комментарии" писали — Китай снова включается в переговоры по Украине: о чем будут говорить Лавров и Ван И.




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