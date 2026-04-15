logo_ukra

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Коли буде підписано мирну угоду з Іраном: Трамп зробив нову заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли буде підписано мирну угоду з Іраном: Трамп зробив нову заяву

Президент США зазначив, що Ірану серйозно дісталося під час цієї операції

15 квітня 2026, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, — ред.) сильно побили. Це цілком можливо", — наголосив американський президент.

Крім того, Дональд Трамп дав свою оцінку відносинам із британськими лідерами. Він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем'єр-міністр Кір Стармер".

Журналісти поцікавилися у президента США про стан "особливих відносин" із Британією, які, за словами самого Трампа, "були найкращими".

"Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає", — зазначив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Китаї відреагували на звинувачення у військовій допомозі Ірану та пригрозили США контрзаходами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві представника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня у соцмережі Х.

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", — йдеться у заяві представника КНР.

Також видання "Коментарі" повідомляло — президент США Дональд Трамп не припиняє свої нападки на НАТО. Так американський лідер заявив, що військово-політичний союз НАТО не прийшов на допомогу Сполученим Штатам, коли вони цього потребували. Відповідну посаду глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/story/iran-war-latest-254-people-killed-by-israeli-strikes-in-lebanon-today-says-civil-defence-service-13509565
Теги:

Новини

Всі новини