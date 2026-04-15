Коли буде підписано мирну угоду з Іраном: Трамп зробив нову заяву

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".
Дональд Трамп.
Крім того, Дональд Трамп дав свою оцінку відносинам із британськими лідерами. Він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем'єр-міністр Кір Стармер".
Журналісти поцікавилися у президента США про стан "особливих відносин" із Британією, які, за словами самого Трампа, "були найкращими".
