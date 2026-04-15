Коли буде підписано мирну угоду з Іраном: Трамп зробив нову заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, — ред.) сильно побили. Це цілком можливо", — наголосив американський президент.

Крім того, Дональд Трамп дав свою оцінку відносинам із британськими лідерами. Він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем'єр-міністр Кір Стармер".

Журналісти поцікавилися у президента США про стан "особливих відносин" із Британією, які, за словами самого Трампа, "були найкращими".

"Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає", — зазначив він.

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", — йдеться у заяві представника КНР.

