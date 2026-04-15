Комаровский оценил здоровье Трампа: врач предположил серьезный диагноз

Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа и предположил возможные признаки серьезного неврологического расстройства. По его словам, Трамп может быть болен деменцией.

Комаровский говорит, что у Трампа может быть деменция. Фото из открытых источников

Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону обратил внимание на поведение американского лидера, которое, по его словам, может свидетельствовать о деменции у Трампа. Врач объясняет, что на это указывает нарушение краткосрочной памяти и импульсивность в высказываниях.

"Старческая деменция. У меня никаких особых сомнений в этом нет. Это нормальный диагноз. Он в этом не виноват по большому счету. Это очевидно, абсолютно импульсивное поведение, когда человек забывает, что он говорил вчера", – оценил Комаровский состояние здоровья Трампа.

Комаровский указал, что в противоположность краткосрочной памяти президент США хорошо помнит вещи, которые происходили 20 лет назад, однако не произошедшие недавно.

Отдельно врач указал на другую проблему, обратив внимание на участие политиков почтенного возраста в управлении государствами. По его мнению, высокие должности требуют быстрых решений, физической выносливости и постоянной активности, которые могут быть сложно обеспечить с возрастом.

"Ты опытный, ты мудрый, ты пожилой, ты много видел. Будь советником. А президент должен не сидеть в кресле, он должен носиться, принимать решения, встречаться. Другого ничего не должно быть", – добавил Комаровский.

