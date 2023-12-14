Конгресс идет на зимние каникулы без решения о помощи Украине: у Байдена отреагировали

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Кравцев Сергей
Практически не остается шансов, что новый объёмный пакет помощи от США для Украины будет утвержден в этом году. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Жан-Пьер подчеркнула, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране.
Отметим, ранее издание "The Hill" сообщало, что Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта по помощи Украине и безопасности границы США до следующего года, поскольку в этом году компромиссное решение не удастся найти.
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Ігор
сегодня, 09:41
Свого часу Ісус батогом вигнав бариг, перевернув їм столи з товаром. Історія повторюється. Цього разу іншого юдейського баригу двічі вигнали з хлібного місця. Як не намагався жонглювати словами юдейське циганство не вдалось. У вождя одні провали, окрім вміння красти - нічого. До України все ближче той вирок який Фюрер їй виніс. Але ніхто і не хвилюється, бо ніхто не відчував себе державником.