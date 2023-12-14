Конгресс идет на зимние каникулы без решения о помощи Украине: у Байдена отреагировали

Практически не остается шансов, что новый объёмный пакет помощи от США для Украины будет утвержден в этом году. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", – заявила пресс-секретарь.

Жан-Пьер подчеркнула, что такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями американского Конгресса наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране.

"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги для безопасности Соединенных Штатов и мира", – резюмировала она.

Отметим, ранее издание "The Hill" сообщало, что Конгресс США, скорее всего, отложит рассмотрение законопроекта по помощи Украине и безопасности границы США до следующего года, поскольку в этом году компромиссное решение не удастся найти.

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