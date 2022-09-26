В начале сентября президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс о дополнительном выделении 12 млрд долларов для Украины. 26 сентября Конгресс дал согласие на такое решение. Об этом пишет портал "Комментарии" с сообщением на информационное агентство Reuters.

Конгресс согласовал выделение 12 млрд для Украины. Фото с открытых источников

Как отмечает само агентство Reuters, оно получило информацию от анонимного источника. Окончательное решение о принятии бюджета Конгресс США должен согласовать до 12 часов ночи 30 сентября. Именно до конца сентября американское руководство должно согласовать бюджет страны на 2023 год и рассмотреть все предложения президента США.



Как писал портал "Комментарии" ранее, Джо Байден подал просьбу дополнительно выделить 50 млрд долларов на всевозможные нужды. 11,7 млрд должна получить Украина, воюющая против Российской Федерации. 22,4 решили предоставить для борьбы и защиты от эпидемии коронавируса. Часть средств будет выделена на проблемы в Афганистане.



Пока не известно, будет ли это разовая помощь для Украины или разбита на несколько меньших траншей.



Ранее "Комментарии" сообщали об интервью украинского экс-посла в США Валерия Чалого. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин теряет память, забывает имена и даты. По словам Чалого, он не знает от чего так изменилось состояние здоровья лидера РФ, но это такая страна не должна управлять ядерной страной, считает дипломат.



Также "Комментарии" писали, что российские представители обвинили США в установлении диктатуры в мире. Такие заявления прозвучали из уст Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.



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