Конкурент Трампа за кресло президента озвучил свою позицию по войне в Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис, объявивший, что будет соревноваться с Дональдом Трампом за представителя республиканцев на президентских выборах в США, высказался о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Florida Politics.

Кандидат в президенты США Рон Десантис. Фото из открытых источников

24 мая Рон Десантис в прямом эфире с Илоном Маском объявил, что начинает свою президентскую кампанию. Затем губернатор Флориды подтвердил свое решение идти в президенты США в программе Fox News Tonight. Именно там американский политик высказался по поводу войны в Украине.

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"С точки зрения того, что происходит в Восточной Европе, вы знаете, я хотел бы увидеть это урегулирование. Я не хочу видеть более широкую войну. Я думаю, что совершенно неизвестно, как это будет выглядеть в январе 2025 года", — говорит Десантис.

Конкурент Трампа от Республиканской партии утверждает, что против того, чтобы военные США активно участвовали в войне.

"Я бы не хотел, чтобы Соединенные Штаты с нашими войсками были втянуты в войну в России или в Украине", — сказал Рон ДеСантис.

Последние показатели среди республиканцев показывают, что Десантис имеет около 20% поддержки в партии, однако показатели Трампа выше – более 55%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск рассказал, за кого будет голосовать на следующих выборах президента США. Американский бизнесмен не поддерживает Трампа или Байдена.

Также "Комментарии" писали, что конкурент Трампа объяснил свои скандальные заявления об Украине. Он Десантис указал, что Украина должна вернуть свои территории, а также назвал президента России Владимира Путина военным преступником.