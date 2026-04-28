Король Британии во время визита в США сделал заявление об Украине: детали
НОВОСТИ

Король Британии во время визита в США сделал заявление об Украине: детали

Король Чарльз III отдельно поздравил посла Украины и выразил поддержку украинцам, сообщила Ольга Стефанишина.

28 апреля 2026, 10:00
Slava Kot

Король Великобритании Чарльз III во время официального визита в Соединенные Штаты сделал символический жест в поддержку Украины. Британский монарх поздравил посла Украины в США Ольгу Стефанишину и выразил солидарность с украинским народом.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Ольга Стефанишина рассказала, что король Британии выразил в США поддержку украинцам. Это произошло после официального мероприятия, организованного послом Соединенного Королевства в Вашингтоне.

"Приятно отметить, что среди других уважаемых гостей король Чарльз ІІІ решил отдельно поздравить посла Украины и выразить свою поддержку украинцам", — заявила Стефанишина.

Четырехдневный государственный визит короля Чарльза в США стал первым приездом британского монарха в страну за последние 19 лет. Поездка посвящена 250-летию независимости Соединенных Штатов и призвана подчеркнуть стратегическое партнерство Лондона и Вашингтона.

Великобритания остается одним из ключевых союзников Киева с начала полномасштабного вторжения РФ. Лондон последовательно поддерживает Украину политически, финансово и в сфере безопасности. По данным The Guardian, президент США Дональд Трамп и король Чарльз ІІІ встретятся без прессы во избежание инцидента, похожего на спор Зеленского и Трампа в феврале 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп дал важное обещание королю Британии перед его визитом в США.

Также "Комментарии" писали, что США оконфузились во время подготовки к визиту короля Чарльза и вывесили не тот флаг. Вместо британского рядом с американским выставили флаг Австралии.



Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1162895.html
