Король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом: смеялся весь зал в Белом доме

Ужин в Белом доме с участием короля Великобритании Чарльза III и президента США Дональда Трампа прошел не только в торжественной обстановке, но и с тонким британским юмором. Во время тостов монарх дважды пошутил над американским лидером, использовав исторические аллюзии и дипломатическую иронию.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Первая шутка Чарльза касалась недавнего заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне. Ранее президент США говорил, что без американской помощи европейцы "говорили бы на немецком и немного японском".

"Вы недавно заметили, господин президент, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы на немецком. Позвольте мне сказать, что если бы не мы, вы бы говорили на французском", — пошутил король Чарльз.

Зал встретил слова британского монарха со смехом. Комментарии Чарльза касались борьбы Британии и Франции за Северную Америку до создания США.

Второй выпад короля касался реконструкции Белого дома. Чарльз обратил внимание на перестройку восточного крыла резиденции, после чего вспомнил о событиях 1814 года, когда британские войска во время англо-американской войны сожгли здание.

"Мне жаль это говорить, но мы, британцы, уже предпринимали собственную попытку реконструкции Белого дома в 1814 году", — сказал Чарльз.

