Король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом: смеялся весь зал в Белом доме

Slava Kot
Ужин в Белом доме с участием короля Великобритании Чарльза III и президента США Дональда Трампа прошел не только в торжественной обстановке, но и с тонким британским юмором. Во время тостов монарх дважды пошутил над американским лидером, использовав исторические аллюзии и дипломатическую иронию.
Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS
Первая шутка Чарльза касалась недавнего заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне. Ранее президент США говорил, что без американской помощи европейцы "говорили бы на немецком и немного японском".
Зал встретил слова британского монарха со смехом. Комментарии Чарльза касались борьбы Британии и Франции за Северную Америку до создания США.
Второй выпад короля касался реконструкции Белого дома. Чарльз обратил внимание на перестройку восточного крыла резиденции, после чего вспомнил о событиях 1814 года, когда британские войска во время англо-американской войны сожгли здание.
