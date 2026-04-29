Головна Новини Світ США Трамп оконфузився на зустрічі з королівським подружжям: кого ляснув по сідницях (ФОТО)
Трамп оконфузився на зустрічі з королівським подружжям: кого ляснув по сідницях (ФОТО)

Під час офіційної зустрічі з королем Чарльзом III та королевою Каміллою камери зафіксували жест Дональда Трампа щодо Меланії.

29 квітня 2026, 07:30
Slava Kot

Державний візит короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли до США супроводжувався не лише офіційними церемоніями, а й дещо курйозним моментом. Під час зустрічі біля Білого дому камери зафіксували неоднозначний жест президента США Дональда Трампа щодо першої леді Меланії Трамп.

Камілла, Чарльз, Дональд і Меланія Трамп. Фото: The Royal Family

Під час урочистого прийому американський президент ішов поруч з дружиною та британським королівським подружжям. В певний момент Трамп потискає руку королю Чарльзу, а потім незграбно кладе руку на спину Меланії. Однак невдовзі Трамп опускає руку і стискає сідниці першої леді.

Фото неоднозначного жесту президента США потрапили в мережу, де багато користувачів інтерпретували його як недоречний у настільки формальній обстановці під час зустрічі з королем Британії.

Трамп ляснув по сідницях Меланію під час зустрічі з королем Чарльзом та королевою Каміллою. Фото: AP

Але на цьому інциденти не закінчилися. Під час виконання національних гімнів на території Білого дому лунали звуки молоткових свердел, неподалік йшли будівельні роботи. Попри візит короля Чарльза, робітники продовжували роботу над бальною залою, яку хоче збудувати Трамп.

Король Чарльз III та королева Камілла перебувають у США з чотириденним державним візитом, який почався 27 квітня.

Портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший курйозний випадок під час візиту британського монарха, який привернув увагу. Раніше Дональд Трамп порушив королівський етикет, поплескавши Чарльза III по плечу під час привітання.

Також "Коментарі" писали, що король Чарльз відмахнувся від Трампа через питання про Путіна.



Джерело: https://www.themirror.com/news/politics/breaking-trump-caught-camera-awkwardly-1812080.amp
