Трамп відреагував на промову короля Чарльза про Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував виступ короля Великої Британії Чарльза III у Конгресі, який згадав про НАТО, теракти 11 вересня та підтримку України. За словами американського лідера, він "заздрить" промові британського короля.

Як пише Politico, Дональд Трамп повернувся до короля Чарльза і гучно сказав, щоб журналісти могли почути його слова щодо виступу британського монарха.

"Він виголосив чудову промову. Я дуже заздрив", — сказав Трамп.

У промові перед американськими законодавцями король Чарльз III нагадав про теракти 11 вересня 2001 року та реакцію союзників США. Він підкреслив, що саме тоді НАТО вперше активувало статтю 5 про колективну оборону, а партнери без вагань стали на бік Вашингтона.

Окрему увагу привернув фрагмент виступу, у якому Чарльз III провів паралель між подіями 2001 року та нинішньою війною в Україні. Король наголосив, що Заходу сьогодні потрібна така ж рішучість для підтримки українців і досягнення справедливого та тривалого миру. На думку журналістів Politico, це непрямий сигнал Трампу та американським політикам щодо потреби у підтримці України.

