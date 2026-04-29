logo_ukra

BTC/USD

77259

ETH/USD

2327.93

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп відреагував на промову короля Чарльза про Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відреагував на промову короля Чарльза про Україну

Дональд Трамп оцінив виступ короля Чарльза III у Конгресі США, де той закликав Захід підтримувати Україну.

29 квітня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп прокоментував виступ короля Великої Британії Чарльза III у Конгресі, який згадав про НАТО, теракти 11 вересня та підтримку України. За словами американського лідера, він "заздрить" промові британського короля.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пише Politico, Дональд Трамп повернувся до короля Чарльза і гучно сказав, щоб журналісти могли почути його слова щодо виступу британського монарха.

"Він виголосив чудову промову. Я дуже заздрив", — сказав Трамп.

У промові перед американськими законодавцями король Чарльз III нагадав про теракти 11 вересня 2001 року та реакцію союзників США. Він підкреслив, що саме тоді НАТО вперше активувало статтю 5 про колективну оборону, а партнери без вагань стали на бік Вашингтона. 

Окрему увагу привернув фрагмент виступу, у якому Чарльз III провів паралель між подіями 2001 року та нинішньою війною в Україні. Король наголосив, що Заходу сьогодні потрібна така ж рішучість для підтримки українців і досягнення справедливого та тривалого миру. На думку журналістів Politico, це непрямий сигнал Трампу та американським політикам щодо потреби у підтримці України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що король Чарльз відмахнувся від Трампа через питання про російського диктатора Володимира Путіна та війну Росії проти України.

Також "Коментарі" писали, що рейтинг Трампа змінився: який результат показало останнє опитування. Рівень підтримки президента США а знизився до найнижчої позначки за весь час його другого терміну у Білому домі. Попри це, більшість республіканців досі підтримує американського лідера.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.com/live-updates/2026/04/28/king-charles-washington-visit/trump-jealous-king-charles-speech-00897683
Теги:

Новини

Всі новини